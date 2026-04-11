Міністр оборони України Михайло Федоров провів робочий дзвінок із Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться 15 квітня.

Підготовка до «Рамштайну»

Під час наступного засідання Контактної групи Україна готує оновлення щодо реалізації пунктів Плану війни для примусу росії до миру.

Партнерам буде представлено пріоритетні напрямки співпраці, зокрема у сфері посилення протиповітряної оборони, розвитку безпілотних систем, обміну даними та технологіями.

Україна пропонує взаємовигідну модель кооперації. В її межах союзники отримують доступ до бойових даних і систем українського виробництва.

Це, зокрема, досвід створення комплексної системи боротьби з дронами типу «шахед».

Спільні проєкти з Німеччиною

Україна та Німеччина готують низку спільних проєктів для реалізації вже найближчим часом.

Йдеться, зокрема, про:

значне посилення систем ППО;

додаткове фінансування deep-strike та middle-strike дронів;

розвиток спільних технологічних рішень.

Окремо сторони обговорили перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Посилення ППО

Міністр оборони України подякував Борису Пісторіусу за важливу допомогу. Особливо він відзначив роль Німеччини у захисті життів українців та інфраструктури протягом зими. Внески від Німеччини, зокрема поставки ракет PAC-3, мали критичне значення для відбиття російських атак.

Також Михайло Федоров подякував за підтримку інших проєктів, таких як «чеська ініціатива» та розвиток дроново-штурмових підрозділів.

Обмін даними та нові формати співпраці

Окрему увагу під час розмови приділили обміну даними.

Україна володіє унікальним масивом бойових даних, і найближчим часом планується посилення співпраці з Німеччиною у цьому напрямку.

Обмін даними відкриває нові можливості для розвитку технологій і посилення оборонних спроможностей обох країн.