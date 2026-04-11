Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-Провела координаційну нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.

Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень.

Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом, – дійшла висновку Юлія Свириденко.