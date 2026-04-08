У Євросоюзі розглядають пакет заходів для підготовки до ймовірної паливної кризи та зростання цін через війну на Близькому Сході.

Про це пише El Pais.

За даними видання, Брюссель уже завершує підготовку. Ініціативи будуть ґрунтуватися на надзвичайних заходах, яких уже вживали після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Розглядається низка короткострокових рішень, як-от контроль температури опалення та кондиціювання, заохочення дистанційної роботи, можливе нормування палива й навіть обмеження авіаперельотів.

В Італії компанія Air BP Italia вже попередила чотири аеропорти — Болоньї, Тревізо, Венеції та Мілан-Лінате — про можливі обмеження постачання авіаційного пального. Пріоритет надаватимуть медичним і державним рейсам, а також рейсам тривалістю понад три години.

Словенія, наприклад, обмежила продаж пального до 50 літрів на день для приватних авто і 200 літрів для підприємств та фермерів.

Серед середньо- та довгострокових кроків розглядають обмеження цін, як це було з газом у 2022 році, або відновлення спільних закупівель.

Припинення постачання російського газу у 2022 році змусило ЄС диверсифікувати джерела та звернутися до нових ринків.

Брюссель запроваджував й інші норми — наприклад, обов’язкове заповнення газових сховищ щонайменше на 80% або обмеження температури опалення та кондиціювання в держбудівлях. Також було підготовлено основу для можливого нормування енергоспоживання з пріоритетом для окремих галузей і вразливих секторів, що може бути застосовано й зараз.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен запропонував низку короткострокових заходів, спираючись на рекомендації Міжнародного енергетичного агентства: знизити обмеження швидкості щонайменше на 10 км/год, стимулювати використання громадського транспорту, заохочувати дистанційну роботу, а також розвивати швидкісні та нічні поїзди як альтернативу авіаперельотам.

Як повідомляло Інше ТВ, “Ситуація дуже серйозна”: європейців закликали працювати з дому та менше їздити на авто