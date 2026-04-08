На Миколаївщині знову набирають обертів пожежі в екосистемах. 7 квітня та в ніч проти 8 квітня в регіоні зареєстровано 7 вогневих епізодів. У двох випадках підрозділи ДСНС не залучалися — йдеться про коротке замикання електропроводки без подальшого горіння та підгоряння їжі на плиті.

Серед інших п’яти випадків — чотири пожежі, пов’язані з горінням сміття, сухої рослинності та очерету на відкритих територіях і в сміттєвих баках: три — у м. Миколаєві та одна — у с. Зайчевське Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району.

Також учора виникла пожежа житлового будинку у с. Шевченкове Шевченківської громади Миколаївського району. Площа пожежі склала 75 кв. м. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна охорона.

Загалом протягом доби до ліквідації пожеж було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць спеціальної техніки.

Закликаємо громадян бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах. Не спалюйте сухостій і сміття, не залишайте відкритий вогонь без нагляду.