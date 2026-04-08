Розпочалася 1505 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 08.04.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бувалине, Товстодубове Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області та міста Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили шість ворожих атак, противник здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаударів, застосувавши десять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман та в бік Графського.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Піщане та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік населеного пункту Твердохлібове.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та поблизу Різниківки й Озерного.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік населеного пункту Павлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник 12 разів атакував у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Вербове, Січневе, Вороне та в бік населеного пункту Лісне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

