Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що рішення Угорщини припинити постачання газу до України обернеться для Будапешта серйозними економічними втратами.

“По-перше, я спілкувався з нашими профільними відомствами, і можу підтвердити, що станом на зараз не припинений імпорт газу. Якщо прем’єр-міністр Орбан все-таки вирішив його припинити – вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини і угорців понад мільярда доларів, які Угорщина отримала, наприклад, за минулий рік”, – сказав він на брифінгу в Києві у середу, передає Інтерфакс-Україна.

Тихий наголосив, що “єдиний наслідок буде в тому, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей мільярд доларів”.

“Це його справа, якщо він хоче це робити. Україна має на сьогодні необхідні обсяги газу. Україна знає, звідки отримати необхідні обсяги газу навіть в разі припинення Угорщиною постачання”, – підкреслили в українському МЗС.

Також Тихий зазначив, що Україна, “на відміну від Угорщини, диверсифікована країна і свого часу вжила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим”.

Нагадаємо, вранці Орбан заявив, що Угорщина припиняє поставки природного газу до України