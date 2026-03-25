На початку року російська федерація розпочала кампанію тотального знищення енергетичної галузі, щоб позбавити населення України електропостачання та опалення в умовах суворої зими. Збитки, яких росія завдала енергетичній системі України, не мають аналогів у сучасній історії.

Про це провідний консультант Департаменту захисту критичної інфраструктури Адміністрації Держспецзв’язку, професор Олександр Суходоля розповів на конференції Critical Infrastructure Protection and Resilience North America 2026 (CIPRNA-2026) («Захист та стійкість критичної інфраструктури Північної Америки»), що відбулася у м. Батон-Руж, (штат Луїзіана, Сполучені Штати Америки), інформує Держспецзв’язку.

У своїй доповіді «Проблеми захисту критичної інфраструктури: уроки України» він розповів про виклики війни для об’єктів критичної інфраструктури, досвід України в застосуванні заходів для підвищення стійкості національної системи захисту критичної інфраструктури.

Фахівець Держспецзв’язку зауважив, що масштаб російських атак значно перевищив довоєнні можливості України у сфері захисту, які були розраховані переважно на протидію диверсіям та терористичним загрозам, а також стихійним лихам.

«Україна в один момент втратила близько 30% своєї енергетичної системи. До кінця 2025 року в Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції, також були пошкоджені високовольтні підстанції. На початку 2026 року росія розпочала кампанію знищення енергетичної галузі, щоб позбавити населення України електропостачання та опалення в умовах суворої зими. Збитки, яких росія завдала енергетичній системі України, не мають аналогів у сучасній історії», – сказав проф. Олександр Суходоля.

Він зауважив, що цільові атаки на критичну енергетичну інфраструктуру призвели як до дисбалансу між виробництвом та споживанням (недостатнє виробництво для задоволення попиту), так і до обмежень у мережі (неможливість передачі енергії).

У своїй доповіді фахівець Держспецзв’язку поінформував про найважливіші заходи захисту, що вживаються Україною: фізичний та інженерний захист об’єктів інфраструктури, протиповітряна оборона, системи радіоелектронної боротьби, стримування та зниження потенціалу агресора.

Зважаючи на досвід України щодо захисту критичної інфраструктури, проф. Олександр Суходоля підкреслив, що країни світу повинні бути готовими до протидії новим викликам у сфері безпеки та підвищення стійкості критичної інфраструктури.

Зокрема, він акцентував на необхідності посилення ролі оборонного сектору в межах загальної системи захисту критичної інфраструктури, швидкого технологічного розвитку систем озброєння, важливості планування і координації оборонних заходів у мирний час тощо.

Конференція Critical Infrastructure Protection and Resilience North America 2026 (CIPRNA-2026) стала майданчиком для обміну досвідом, аналізу сучасних і майбутніх загроз, напрацювання практичних рішень щодо підвищення безпеки та стійкості критичної інфраструктури між провідними представниками органів влади, операторів критичної інфраструктури, бізнесу, наукової спільноти та міжнародними експертами.

