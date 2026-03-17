Кабінет міністрів розподілив 12,6 млрд грн на ремонт та утримання доріг загального користування та виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на поточні ремонти.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі.

Забезпечуємо необхідні ресурси для поточних ремонтів доріг по всій державі.

Уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. З них на поточні роботи спрямовуємо 4,6 млрд грн.

Додатково виділяємо 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи — до 1 червня 2026 року.

Як повідомили в Агентстві розвитку і відновлення, у минулу добу роботи проводилися на 15 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас.

Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень виконано на таких дорогах:

М-05 Київ — Одеса — 12,9 тис. м²

М-06 Київ — Чоп — 9,7 тис. м²

М-07 Київ — Ковель — Ягодин — 6,9 тис. м²

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,1 тис. м²