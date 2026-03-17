Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб
танків – 11 783 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.
артилерійських систем – 38 477 (+20) од.
РСЗВ – 1 688 (+1) од.
засоби ППО – 1 333 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120) од.
спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
Дані уточнюються.