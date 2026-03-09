Лісове господарство України суттєво наростило фінансові показники у 2025 році. Так, чистий прибуток галузі зріс до 6,9 млрд грн – у 2,76 раза більше проти показників 2024 року. Податкові надходження від підприємств сектору також досягли рекордного рівня – 16,1 млрд грн. Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор Смаль під час щорічного публічного звіту, передає Кореспондент.

Згідно з оприлюдненими даними, дохід від реалізації лісоматеріалів торік зріс на 6,7 млрд грн – до 30,4 млрд грн. Податкові відрахування галузі до бюджетів усіх рівнів сягнули рекордних 16,1 млрд грн, що на 6,8 млрд грн перевищує показник 2024 року. Рентабельність підприємств сектору збільшилася на 12,3% і становила 22,8%, а середня заробітна плата зросла майже на 6 тис. грн – до понад 30 тис. грн.

“До реформи у 2020 році, в умовах доступності більшого ресурсу та менш екстремальних умов роботи, галузь спромоглася заробити лише 0,2 млрд грн – майже у 35 разів менше. Це найкращий доказ того, що проведені нами реформи довели свою ефективність”, – зазначив Смаль.

Своєю чергою, гендиректор ДП Ліси України Юрій Болоховець вважає, що на фінансовий результат вплинула детінізація потоків та оптимізація витрат. Завдяки переведенню 97% закупівель підприємства на платформу Prozorro вдалося заощадити понад 700 млн грн.

Як зазначається, позитивна динаміка досягнута попри скорочення доступних для господарювання площ внаслідок бойових дій та окупації територій. Нині у галузі задіяно 24 тис. працівників.