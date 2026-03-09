І якщо Ушаков, помічник Путіна, не бреше, це важливий момент, бо про припинення вогню Трамп не говорив з того часу, як Путін запропонував йому іншу “формулу” – “всеосяжного” миру замість припинення вогню. З тих пір обговорювалося все, що завгодно, тільки не це, хоча Україна завжди наполягала на тому. що спочатку припинення вогню, а потім все інше.

Отже, як передає суть телефонної розмови російське пропагандистське агентство ТАСС.

Головне із заяв Ушакова:

Розмова Путіна і Трампа мала діловий, конструктивний і відвертий характер;

Акцент у розмові Путіна та Трампа був навколо Ірану та на переговорах щодо України;

Трамп знову висловив зацікавленість у якнайшвидшому припиненні вогню та довгостроковому врегулюванні в Україні;

Лідери РФ та США у розмові обговорили у тому числі тему Венесуели;

Путін і Трамп висловили готовність до регулярного спілкування;

Бесіда Путіна та Трампа тривала близько години.