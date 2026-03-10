Президент США Дональд Трампзаявив, що війна з Іраном “практично завершена”, оскільки у Тегерану майже не залишилося зброї. Про це він у понеділок, 9 березня, заявив в інтерв’ю, пише Кореспондент.

“Я думаю, що війна практично завершена. (…) У них немає флоту, немає засобів зв’язку, у них немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони вибухають всюди, включно з місцями їхнього виробництва. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося”, – сказав Трамп.

На запитання, чи є у нього якесь послання для нового аятоли Ірану Мохтаба Хаменеї, Трамп відповів негативно.

“У мене немає для нього жодного послання. Ніякого, абсолютно ніякого”, – підсумував глава Білого дому.