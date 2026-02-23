У понеділок вартість провідної криптовалюти продемонструвала різке зниження, досягнувши найнижчого рівня з початку лютого. Падіння цифрових активів спровокувала загальна макроекономічна невизначеність та суперечливі заяви офіційного Вашингтона щодо статусу міжнародних торговельних угод після рішення Верховного суду США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Біткоїн втратив близько 4,8% своєї вартості, опустившись до рівня 64 300 доларів, що фактично анулювало весь приріст, зафіксований після листопадових виборів у США. Ще гіршу динаміку продемонстрував Ether, який відступив на 5,2%, а загальна капіталізація крипторинку скоротилася на понад 2 трильйони доларів.

Трейдери занепокоєні, що оптимізм щодо “криптодружньої” політики адміністрації Трампа, який раніше підняв ціну активу до рекордних 126 000 доларів, тепер повністю нівельований протекціоністськими заходами та ризиками глобальної торгової війни.

Крипторинок залишається нестабільним, учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів. Макроекономічна невизначеність зараз тисне на ринок, від геополітичної напруженості щодо Ірану до різкого зростання тарифів США – зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон.