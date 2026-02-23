Рух поїздів з Херсону організовується з урахуванням безпекової ситуації.

Сьогодні, 23 лютого, Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Інше ТВ.

«У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві просимо очікувати в укритті. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах», – звертаються до пасажирів в Укрзалізниці.

