Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні 2026 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 77,1 млн грн, що на 1,8 відс., або на 1,4 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 році.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло плати за землю у сумі 65 млн грн, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, – 12,1 млн гривень.

Плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини та традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Фахівцями Головного управління ДПС у Миколаївській області приділяється значна увага ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводиться активна робота з проведення звірок із землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

Слід зазначити, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Звертаємося до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.