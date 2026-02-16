Завод із виробництва боєприпасів для України у Вельсі залишається закритим уже більш ніж шість місяців після дати запланованого запуску.

Про це пише Guardian і Громадське.

Завод, розташований у місті Гласкоед, мав забезпечити збільшення виробничих потужностей Великої Британії з виготовлення артилерійських снарядів у 16 разів, якщо порівнювати з 2023 роком, поповнивши запаси та наростивши постачання для України.

Раніше компанія BAE Systems, яка володіє заводом, виробляла 3-5 тисяч 155-мм снарядів на рік, тобто 16-кратне збільшення означало б зростання до приблизно 80 тисяч на рік.

Виробництво снарядів мало розпочатися ще минулого літа, однак воно досі не стартувало. BAE Systems підтвердила затримку, пояснивши, що торік посеред будівництва вирішили подвоїти заплановані потужності підприємства.

Завод мав бути частиною ширшої інвестиції оборонної компанії розміром 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім Гласкоеда, виробничі майданчики боєприпасів для стрілецької зброї мали збудувати у Вашингтоні та Радвей-Ґріні. Гласкоед — єдиний об’єкт, який поки що не завершили.