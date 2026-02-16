Володимир Зеленський підписав закон, що запускає житлову реформу. За нею запровадять соцоренду, операторів житла та електронну чергу, а безоплатну приватизацію державного житла поступово скасують.

Про це пише На пенсії.

В Україні стартує масштабна реформа житлової сфери. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12377 “Про основні засади житлової політики”, який скасовує дію Житлового кодексу УРСР, який діяв з 1984 року, і наближає законодавство до європейського.

Про підписання законопроєкту президентом йдеться на сайті Верховної Ради України.

Закон набере чинності через шість місяців після його офіційної публікації. Але при цьому Верховна Рада має ухвалити зміни до Податкового кодексу, необхідні для реалізації реформи, завдяки чому старий Житловий кодекс втратить чинність.

Що зміниться

Реформа житлової сфери включатиме кілька важливих змін:

Соціальна оренда житла

З’явиться так звана соціальна оренда житла. Буде створено спеціальний житловий фонд, у якому окремі категорії населення зможуть орендувати це житло за цінами, нижчими від ринкових. Держава компенсуватиме частину вартості оренди: залежно від рівня доходу сім’ї та її соціального статусу, це може бути до 100%.

При цьому приватизувати чи продати таке житло не можна.

Оператори житла

З’являться також так звані оператори житла. Це можуть бути:

оператори соціального житла — неприбуткові організації, які управлятимуть фондом житла для найвразливіших верств населення;

оператори доступного житла — юридичні особи (в тому числі приватні забудовники у рамках державно-приватного партнерства), які будуватимуть та здаватимуть житло в оренду за регульованими цінами.

Цифровізація

Більше не буде “паперових” черг на житло. Натомість в Україні запровадять Єдину електронну інформаційно-аналітичну систему:

заявки на отримання житла будуть подаватися та оброблятися онлайн;

система автоматично визначатиме пріоритетність надання житла.

Така система, зокрема, дозволить усунути корупційні ризики.

Приватизація

Закон встановлює чіткий дедлайн для безоплатної приватизації державного житла. Цей механізм буде остаточно скасовано через рік після припинення або скасування воєнного стану. Після цього державне житло надаватиметься виключно в користування (оренду), а не у власність.