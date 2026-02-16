Цей тиждень в Україні принесе справжні погодні “гойдалки”. Синоптики попереджають про активні циклони, сильний вітер, снігопади, дощі та різкі перепади температури. Атмосферний тиск і температура змінюватимуться настільки відчутно, що це може позначитися навіть на самопочутті метеозалежних людей.

Прогноз на період 16–22 лютого дав синоптик Ігор Кібальчич, пише Метеопрог.

16 лютого, понеділок

Країну накриє активний південний циклон. У північних областях очікується значний сніг, хуртовини та ожеледь. В інших регіонах — дощ і мокрий сніг. Вітер посилиться до 18–23 м/с, що створить складні умови на дорогах.

Температура вночі коливатиметься від -13 °С на Правобережжі до +5 °С на Лівобережжі. Вдень у західних і північних областях буде морозно, до -8 °С, в інших регіонах — близько нуля.

17 лютого, вівторок

Вночі переважно без опадів, але вдень у західних областях знову піде сніг. У південних і частині центральних регіонів — змішані опади та ожеледь.

Ніч обіцяє бути найхолоднішою: -5…-15 °С, а на крайній півночі місцями до -20 °С. Вдень температура коливатиметься від -7 °С на півночі до +5 °С на півдні.

18 лютого, середа

Черговий циклон принесе нестійку погоду майже по всій країні. Сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь. На Лівобережжі можливі значні опади.

Вночі -4…-11 °С, у південних і західних регіонах до +3 °С. Вдень по країні від -5 до +5 °С.

19 лютого, четвер

Уночі на сході, в Криму та Приазов’ї — дощ із переходом у сніг. Удень більшість регіонів отримає паузу без істотних опадів.

Температура вночі -2…-12 °С, удень -2…+3 °С.

20 лютого, п’ятниця

Вдень опади повернуться — у західних, частині центральних і північних областей очікується сніг і дощ. Вітер посилиться до 15–20 м/с.

Температура вночі -5…+2 °С, удень +1…+6 °С, а на півдні до +11 °С.

21 лютого, субота

Знову активізується циклон. Переважно сніг і мокрий сніг, на південному сході — дощ. Можливий туман та ожеледиця.

Температура вночі -4…+2 °С, удень -2…+3 °С.

22 лютого, неділя

Погода трохи стабілізується, але місцями пройде невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця.

Вночі -3…-8 °С, удень -4…+1 °С.

На Миколаївщині тиждень виглядатиме так

Загалом тиждень буде вологим, вітряним і нестійким. Найбільш складні погодні умови прогнозуються на початку періоду та у суботу. Водіям варто бути особливо уважними через ожеледицю та снігові перемети.