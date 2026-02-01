Україна у січні зафіксувала рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії – майже 42 тис. ГВт·год. Про це повідомила пресслужба Міненерго у неділю, 2 лютого, пише Кореспондент.

“41,987 ГВт*год – рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні”, – зазначили у повідомленні.

Як наголосили у відомстві, це допомогло на тлі російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит.

Залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів, додали у Міненерго. Це дозволяє зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла.

Така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.