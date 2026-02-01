У 2026 році російські доходи від енергоресурсів, імовірно, становитимуть лише 22% від усіх надходжень до бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Журналісти посилаються на аналітичну записку, що була підготовлена німецьким урядом напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. У документі йдеться, що економічні труднощі рф стають все більш очевидними.

Також зазначається, що негативні тенденції в російській економіці посилюються, а держава все гірше справляється з тим, щоб їх згладжувати. При цьому не йдеться про прогноз краху, проте дані показують, що російська влада, продовжуючи війну, ставить економіку країни в уразливе становище.

Найбільш сильно постраждав експорт нафти, що є ключовою частиною російської економіки. Через падіння світових цін і санкції доходи від енергоресурсів різко скоротилися і цього року можуть становити лише близько 22% всіх надходжень до російського бюджету проти колишніх 40-50%.

При цьому, 40% всіх витрат російського бюджету спрямовуються на безпеку та оборону. Водночас росія все більше залежить від Китаю, звідки, за оцінками Берліна, надходить до 87% критично важливих для військової промисловості товарів.

Водночас резервний фонд рф скоротився приблизно до 42 млрд євро (майже вдвічі порівняно з початком війни) і може бути вичерпаний впродовж року.