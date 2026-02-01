Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що розміщення на території України військових контингентів країн ЄС або НАТО, мовляв, “є неприпустимим”. Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 1 лютого, пише Кореспондент.

“Жодної різниці немає, якщо, скажімо, на голові французького капрала буде кашкет із написом НАТО чи ЄС. Від цього суть не змінюється. Тому ми від своєї позиції не відступали”, – заявив він.

Так, за словами Грушко, безпека України “можлива лише за умови, що її територія не використовуватиметься як плацдарм для створення загроз Росії”.

Раніше Грушко наголошував, що Європейський Союз, будучи стороною конфлікту в Україні, не може виступати “ані спостерігачем, ані гарантом у процесі врегулювання”.