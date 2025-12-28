Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у ході зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За словами очільника канадського уряду, ці кошти допоможуть Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду. Дані гроші, зокрема, підуть на відбудову інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

Карні також подякував Зеленському за зустріч із ним у Канаді в “цей вирішальний момент мирного процесу”.

У відповідь Зеленський в соцмережах також подякував голові уряду Канади за зустріч і допомогу. Він додав: сьогоднішня російська атака по Україні – це “чіткий сигнал, як у кремлі насправді ставляться до дипломатії”.