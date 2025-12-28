Вони мали розмову з президентом Зеленським і про свої очікування написали у соцмережах.

“Ми щойно узгодили позиції з низкою лідерів напередодні зустрічі президента Трампа та президента Зеленського щодо мирних переговорів. Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети — справедливого й тривалого миру, який зберігає суверенітет і територіальну цілісність України. А також зміцнює безпекові й оборонні спроможності країни як невід’ємну складову безпеки нашого континенту.

У 2026 році Європейська комісія продовжить посилювати тиск на Кремль, зберігати підтримку України та інтенсивно працювати над супроводом України на її шляху до членства в ЄС”, – написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Прем’єр Польщі Дональд Туск

“Усі співрозмовники (до розмови також долучилися представники скандинавських країн, Канади, Нідерландів і НАТО) погодилися, що ключовими є гарантії безпеки для України — конкретні та надійні. Такі гарантії означають і безпечнішу Польщу. Завтра після зустрічі президентів США та України повертаємося до цієї розмови”.

Президент Фінляндії Александр Стубб

“Гарна розмова з європейськими лідерами перед завтрашньою зустріччю президента Зеленського з президентом Трампом. Спільна робота над справедливою та міцною мирною угодою”.

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц

“Україна має повну підтримку Берлінської групи. Президент Зеленський поінформував нас про свої мирні переговори з президентом Трампом під час перельоту до Вашингтона. У тісній координації зі Сполученими Штатами ми працюємо над досягненням тривалого й справедливого миру”.

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф

“Напередодні його зустрічі з президентом Трампом сьогодні ввечері я поспілкувався з президентом Зеленським та низкою лідерів урядів, які раніше цього місяця збиралися в Берліні для обговорення перебігу мирних переговорів. Вкрай важливо, щоб США, Україна та Європа й надалі діяли спільно. Ми знову підтвердили нашу безумовну підтримку України та принципів, закріплених у Берлінській декларації від 15 грудня.

Ми й надалі твердо й єдиним фронтом стоїмо на боці України. Це особливо необхідно зараз, коли атаки на Україну тривають навіть у період різдвяних свят, зокрема після вчорашнього масованого удару по Києву”.

Ми повинні продовжувати наші зусилля — зокрема, шляхом надання військової підтримки, такої як протиповітряна оборона, а також запровадження чергового пакета санкцій ЄС проти росії”.