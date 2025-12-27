Кабмін спрямував додаткові 3,1 мільярда гривень на цьогорічні закупівлі озброєння та військової техніки. Про це повідомляє урядовий портал, пише Кореспондент.

Зазначається, що кошти буде виокремлено шляхом перерозподілу видатків загального фонду державного бюджету на користь Міністерства оборони України.

Рішення прийнято відповідно до закону “Про Державний бюджет України на 2025 рік” (зі змінами) з метою забезпечення своєчасного фінансування державних контрактів на закупівлю продукції оборонного призначення, укладених Міністерством оборони у 2025 році.

Кошти сформовано за рахунок економії видатків загального фонду окремих головних розпорядників коштів державного бюджету за результатами виконання бюджетних програм у січні – грудні 2025 року.

Перерозподіл здійснюється без залучення додаткових бюджетних ресурсів та без впливу на захищені статті видатків і проводиться в межах загального обсягу видатків, визначених законом про держбюджет України на 2025 рік.