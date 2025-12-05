У ніч на 5 грудня дрони атакували Краснодарський край РФ – там горить морський порт у місті Темрюк, де здійснюється транспортування нафтопродуктів.

Українські моніторингові канали пишуть, що у Темрюку горить газовий термінал.

Регіональний оперативний штаб Краснодарської області підтвердив атаку безпілотників та займання на місці удару.

Влада заявляє про пошкодження портової інфраструктури у Темрюку внаслідок удару, однак не уточнює деталей. Повідомляється, що на місці над ліквідацією займання працюють 32 пожежників та 8 одиниць спецтехніки.