Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти роздрібного бізнесу російського нафтового гіганта «Лукойл» за кордоном ще на п’ять місяців – до 29 квітня 2026 року.

Про це пише ua.news.

Ліцензія №128B поширюється на Lukoil International GmbH (LIG) та всі її дочірні компанії, включно з Lukoil North America LLC і Lukoil Americas Corporation.

Вона дозволяє проводити звичайні та необхідні операції для придбання товарів і послуг, технічного обслуговування, експлуатації чи ліквідації фізичних роздрібних автозаправних станцій, розташованих за межами РФ.

Акції компанії «Лукойл» дешевшають на Московській біржі четвертий тиждень поспіль.Такий результат американських санкцій і зірваної угоди з продажу іноземних активів компанії.

Аналітики зазначають, що «Лукойл» зіткнувся з практично повним паралічем на зарубіжних ринках. На думку фахівців, російська компанія може втратити активи на 14 млрд євро після блокування США спроби швейцарського трейдера Gunvor придбати Lukoil International.

Нова загальна ліцензія №130, продовжує дозвіл на операції з чотирма болгарськими структурами “Лукойлу” до 29 квітня 2026 року.

Рішення стосується компаній Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD та Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а також будь-яких структур, де вони мають понад 50% участі.

Ці підприємства керують нафтопереробним заводом у Бургасі — ключовим хабом для постачання палива в регіон.

Ліцензія дозволяє проводити транзакції, необхідні для підтримки енергетичної безпеки союзників США, без користі для російського уряду.

Експерти називають продовження ліцензій “тимчасовим полегшенням” для стабілізації ринку палива в Європі, особливо в Болгарії, де завод у Бургасі постачає до 200 тисяч тонн нафтопродуктів щомісяця: “Це не послаблення санкцій, а інструмент для тиску на продаж активів без шкоди для союзників”, — зазначив аналітик Baker McKenzie.

Паралельно OFAC оновив ліцензію №128A, яка дає дозвіл на закупівлю товарів, послуг, обслуговування та закриття роздрібних АЗС “Лукойлу” за межами росії до 13 грудня 2025 року.

Ще одна нова ліцензія №131 дозволяє переговори та укладання умовних контрактів на продаж Lukoil International GmbH — материнської компанії зарубіжних активів “Лукойлу” — з обов’язковим блокуванням коштів в ескроу-рахунках до зняття санкцій з рф.

