Адміністрація Дональда Трампа продовжила термін дії санкційних винятків для низки операцій “Лукойл”, активізувавши контакти з іноземними урядами та потенційними покупцями активів російської нафтової компанії за кордоном.

Згідно з новою генеральною ліцензією, окремі операції, пов’язані з роздрібними АЗС компанії та контрактами на продаж її міжнародних активів, дозволені до 13 грудня. Окреме звільнення для угод, пов’язаних з активами “Лукойлу” в Болгарії, подовжене до 29 квітня.

Продовження дії ліцензій відбувається на тлі переговорів Міністерства фінансів США з партнерами — від Центральної Європи до країн Близького Сходу — щодо складного процесу згортання закордонних операцій “Лукойлу” перед попереднім дедлайном 21 листопада.

За даними джерел, американські посадовці прагнуть надати додатковий час для завершення транзакцій і пошуку моделей власності, які забезпечили б неросійський контроль над активами.

“До 13 грудня залишилося небагато. OFAC дозволяє покупцям залишатися в процесі, проте фактичне закриття угоди триватиме значно довше, ніж 30 днів”, — сказав колишній посадовець OFAC Джеремі Панер.

За інформацією джерел, за останні дні зріс інтерес до портфеля активів “Лукойлу”. До Мінфіну США звернулися потенційні покупці зі США, Європи та країн Перської затоки. Один із варіантів, який обговорюється, передбачає купівлю основної частини активів одним провідним інвестором у поєднанні з кількома додатковими поетапними угодами.

Компанія розпочала пошук покупців після запровадження санкцій минулого місяця. Спочатку “Лукойл” вів переговори з Gunvor Group, проте угода зірвалася після того, як Мінфін США назвав трейдера “маріонеткою Кремля”. У компанії підтвердили, що тривають переговори з іншими претендентами та що її метою є уникнення перебоїв у постачанні.

