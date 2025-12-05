Сьогодні вночі знову атакований Сизраньський нафтопереробний завод.

Сизраньський НПЗ один із найбільших у системі «Роснафти» та ключовий у південному Поволжі.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Сизрань Самарської області. Забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії. Має вихід на залізничні й річкові маршрути, що дозволяє відвантажувати продукцію як всередині РФ, так і на експорт через Волгу й порти Каспію.

Виробляє широкий спектр — бензин, дизель, авіагас, мазут, бітум; критичний для регіонального агросектору та транспорту. Військове значення: постачає паливо на аеродроми та військові частини в Центральному та Південному округах РФ.