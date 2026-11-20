Хакери атакували Єврокомісію за допомогою штучного інтелекту – під загрозою опинилися дані співробітників

Європейська комісія зазнала масштабної кібератаки із застосуванням інструментів штучного інтелекту. Зловмисники могли отримати доступ до персональних даних працівників, а робота низки внутрішніх систем установи була порушена протягом десяти днів. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

На початку листопада європейська служба кібербезпеки CERT-EU виявила, що невідомі хакери використали ARTEX – загальнодоступний інструмент на основі ШІ, призначений для пошуку вразливостей в інформаційних системах.

Після виявлення атаки Єврокомісія тимчасово відключила кілька внутрішніх застосунків. Зокрема, перебої виникли в кадровій системі Sysper, через яку працівники отримують розрахункові листи та оформлюють відпустки.

Проблеми також зачепили платформу відшкодування медичних витрат MyPMO та перекладацькі служби. Останній зафіксований збій стався 18 листопада.

Речник Єврокомісії Томас Реньє підтвердив кібератаку та повідомив, що установа вжила необхідних заходів безпеки.

Більшість постраждалих систем уже відновили, однак розслідування триває. Фахівці досі встановлюють, чи отримали зловмисники доступ до персональної інформації співробітників.

За словами одного з європейських посадовців, основну частину атаки вдалося локалізувати, проте повний масштаб можливих збитків залишається невідомим.

Через інцидент на початку листопада Єврокомісія навіть скликала екстрене засідання керівного органу. Попри технічні проблеми, зарплати працівникам виплатили вчасно.