Єменські хусити завдали удару по фінансовому району Ер-Ріяда, внаслідок чого пошкоджень зазнав хмарочос PIF Tower, де розташований Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. У будівлі вибито вікна на кількох поверхах, однак інформації про постраждалих немає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

За даними Цивільної оборони Саудівської Аравії, внаслідок атаки пошкоджено кілька поверхів висотної будівлі та сусідні споруди.

Офіційно влада не назвала атакований хмарочос, проте оприлюднені фотографії свідчать, що йдеться про PIF Tower – одну з найвідоміших будівель фінансового центру Ер-Ріяда.

Унаслідок удару на семи-восьми поверхах хмарочоса вибило вікна, а частина металевого фасаду зазнала деформації.

Представники єменського угруповання стверджують, що 19 листопада двічі атакували Ер-Ріяд – на світанку та ввечері.

Крім фінансового центру, хусити заявили про удари по міжнародному аеропорту імені короля Халіда, авіабазі Хаміс-Мушайт на півдні країни та нафтохімічному підприємству SADAF у Східній провінції.

Водночас саудівська влада поки не підтвердила ці заяви.

Це вже друга атака на фінансовий район Ер-Ріяда менш ніж за два тижні. 8 листопада значних пошкоджень зазнала будівля державної нафтової компанії Saudi Aramco.

Після нового удару фінансовий район імені короля Абдалли закрили для відвідувачів.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту суверенітету, громадян та державного майна країни.