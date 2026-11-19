Громадянин Китаю спільно з трьома українками налагодив схему купівлі новонароджених дітей. Для цього фігуранти використовували фіктивні шлюби, медичні документи з неправдивими відомостями та маніпуляції з програмами сурогатного материнства. У такий спосіб двох дітей, народжених в Україні, вивезли за кордон.

Як пише Національна поліція України у Телеграм, для реалізації оборудки за вказівкою організаторки одна зі спільниць підшукувала жінок, яка за грошову винагороду уклала з іноземцем фіктивний шлюб. Після реєстрації шлюбу фігуранти забезпечили оформлення медичних документів із неправдивими відомостями про її безпліддя, що дозволило створити формальні підстави для застосування допоміжних репродуктивних технологій.

▪️У травні 2023 року сурогатна мати народила хлопчика, якого офіційно зареєстрували сином фіктивного подружжя. Після оформлення необхідних документів іноземець вивіз дитину до Польщі.

▪️У жовтні 2024 року за аналогічних обставин народилася ще одна дитина. Її також зареєстрували на громадянина КНР та його фіктивну дружину. Наприкінці того ж місяця чоловік разом із «дружиною» та немовлям виїхав за межі України. Згодом українка повернулася самостійно.

Організатори кримінальної оборудки вводили сурогатних матерів в оману, приховуючи свої злочинні наміри щодо продажу дітей.

Трьом фігуранткам – організаторці та двом спільницям – слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.