У четвер президент США Дональд Трамп долучився до зустрічі європейських союзників України. Як повідомили четверо європейських посадовців, поінформованих про хід обговорення, Трамп різко поставив під сумнів доцільність подальших витрат на військову підтримку Києва.

Про це повідомляє Politico.

Через кілька годин після завершення зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському місті Шеньчжень, Трамп зателефонував до Берліна з борту президентського літака (Air Force One). Він заявив, що російський лідер серйозно налаштований на мирні переговори щодо України.

За словами трьох європейських посадовців (які погодилися надати коментар за умови анонімності), під час розмови Трамп висловив рішучий скепсис щодо виділення нових мільярдів допомоги Україні з боку так званої «Коаліції охочих».

У Білому домі не відповіли на прохання про коментар.

На пресконференції після зустрічі коаліції прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, відповідаючи на запитання, чи не має Трамп надто оптимістичних поглядів на бажання Путіна припинити війну, заявив, що ситуація «цілком протилежна». За його словами, Трамп говорив про «жахливі» людські втрати у війні, яка триває вже майже п’ять років.

Представник Трампа Стів Віткофф, який був присутній на зустрічі разом із зятем президента Джаредом Кушнером, додав: «Він направив нас із Джаредом сюди, щоб ми стали частиною “Коаліції охочих”, і дав вказівку зробити все можливе для завершення цієї війни, підтримавши відповідні зусилля. Сьогодні під час телефонної розмови він зазначив, що обговорював ці самі принципи й з двома іншими лідерами, з якими зустрічався».

Один із присутніх під час розмови Трампа розповів, що президент висловлювався в загальних рисах, наголошуючи лідерам на тому, що у цій війні гине багато людей, а країни мають припинити витрачати на неї кошти. За словами того ж співрозмовника, Трамп також повідомив лідерам, що Путін готовий до переговорів задля досягнення мирної угоди.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції заявив, що Європа фінансує оборону України «насамперед для того, щоб уможливити мирні переговори та вести їх із позиції сили». Мерц додав: «Ми надаємо цю потужну підтримку не для того, щоб затягнути війну. Ми хочемо покласти край цій війні».