Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 20 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 15:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.2 – 14:30 – 16:00;

2.1 – 16:00 – 19:30;

2.2 – 16:00 – 19:30;

3.1 – 19:30 – 23:00;

3.2 – 14:30 – 16:00;

5.2 – 23:00 – 00:00;

6.1 – 19:30 – 22:30.

❗️❗️❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включенняе/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!