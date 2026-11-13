У результаті міжнародного співробітництва з компетентними органами Французької Республіки 9 листопада 2026 року в Парижі накладено арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 млн доларів США.

Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генерального прокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року.

Зазначений захід здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США.

Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

Офіс Генерального прокурора висловлює щиру вдячність французьким колегам за професіоналізм, ефективну співпрацю та вагому допомогу в розслідуванні цього кримінального провадження. Досягнутий результат підтверджує важливість міцного міжнародного партнерства у протидії фінансовим злочинам та забезпеченні невідворотності правових заходів щодо активів незаконного походження незалежно від державних кордонів.

Офіс Генерального прокурора продовжує тісну співпрацю з компетентними органами іноземних держав з метою забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов’язаних із кримінальним провадженням.