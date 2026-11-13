Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у жовтні 2026р. порівняно з вереснем становила 1,8%.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць підвищились на 1,7%. Найбільше подорожчали крупи гречані – на 10,9% та овочі – на 9,3%. На 4,3–1,0% зросли ціни на цукор, сир і м’який сир, кисломолочні продукти, молоко, хліб, олію соняшникову, рибу та продукти з риби. Водночас подешевшали яйця на 14,7%, філе куряче – на 4,0%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 2,5% більше, а саме: алкогольні напої – на 3,8%, тютюнові вироби – на 1,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% в основному відбулося за рахунок подорожчання послуг з водовідведення в 2,5 раза.

Ціни на транспорт підвищились на 1,9% під впливом подорожчання газу скрапленого для автомобілів на 9,5%, бензину А-92 – на 5,6%, дизельного пального – на 4,7%, бензину А-95 – на 4,4%; також зросли ціни на проїзд у приміському поїзді на 15,0%, приміському автобусі – на 2,9%.