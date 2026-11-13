У січні – жовтні 2026 року Миколаївщиною забезпечено 15,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Як зазначили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, єдиний внесок демонструє стабільну динаміку зростання, адже показник 10 місяців поточного року перевищив надходження з єдиного внеску за аналогічний період 2025 року на 15 відс., або на 2,1 млрд гривень.

Слід зазначити, що єдиний внесок є одним із ключових обов’язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування. Його сплачують роботодавці, фізичні особи-підприємці та самозайняті особи.

Своєчасна та повна сплата єдиного внеску є обов’язком кожного платника. Це запорука соціальної захищеності працівників, адже сплачені внески формують їхній страховий стаж, від якого залежить право на пенсійне забезпечення та окремі види соціальних виплат.