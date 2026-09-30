Правоохоронці викрили посадовців Медичного реабілітаційного центру «Одеський», де лікували рятувальників ДСНС, на розтраті майже мільйона гривень на закупівлі лікувальної грязі, яка виявилася звичайною багнюкою.

Про це повідомили у ДБР.

Виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 млн грн.

У документах зазначили, що центр отримав товар належної якості та в повному обсязі. Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі.

Щоб приховати підміну, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На їх підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

ДБР також виявило ознаки штучної конкуренції на тендері: документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомлено про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Керівник та менеджер приватної компанії підозрюються у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.