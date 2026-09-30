Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Сьогодні тут зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами. Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади.



66-та ОМБр в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території.



Дякую за захист нашої держави