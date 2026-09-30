Посилюючи ескалацію та терористичні обстріли українських міст, росія повинна усвідомлювати, що їй не уникнути відплати.



Відсьогодні міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) відкрив для подання всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих агресією рф проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив курівник ОП Кирило Буданов.



-До реєстру вже надійшло 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч уже внесено, а опрацювання решти триває.



Відтепер маємо повну архітектуру документування шкоди, яку заподіяв агресор: від особистих втрат і зруйнованого житла до збитків бізнесу, держави та довкілля.



Наступні кроки – повноцінний запуск міжнародної Компенсаційної комісії та формування Компенсаційного фонду, з якого здійснюватимуться виплати.

Росія свідомо завдала цих руйнувань, і вона за них заплатить.



Працюємо далі.