Повідомлення про скоєння пограбування з приміщення торговельної мережі надійшло до відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління вдень 7 вересня від працівниці магазину. Заявниця розповіла, що невідомий чоловік взяв у магазині флакон парфумів відомого бренду та хотів вийти, не сплативши за них. Співробітниці крамниці намагалася зупинити зловмисника, але той відштовхнув їх та втік із товаром.

Як пише Поліція Миколаївської області, на місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та оперуповноважені територіального відділення поліції. Отримавши прикмети грабіжника та переглянувши відео з камер спостереження торгівельного закладу, упродовж декількох годин правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 36-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Викрадений товар зловмисник встиг продати.

Слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місцезнаходження товару та повернення його торгівельному закладу.

Триває досудове розслідування.