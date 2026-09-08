У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Проти минулого року попит скоротився на 47%, пише Кореспондент.

Основну частину продажів становили легкові електромобілі – 4074 авто. Серед них 503 були новими, що на 73% менше, ніж роком раніше, а 3571 – уживаними (-39%).

Зі 160 комерційних електромобілів лише два були новими. Для порівняння, у серпні 2025 року було реалізовано 175 таких авто, з яких 24 – нові.

Найпопулярніші нові електромобілі у серпні:

BYD Sea Lion 06 EV – 102 авто;

ZEEKR 001 – 46;

ZEEKR 7X – 44;

MG4 EV – 36;

TOYOTA BZ4X – 33.

Серед імпортованих електромобілів із пробігом лідерами стали:

TESLA Model Y – 494 авто;

TESLA Model 3 – 480;

NISSAN Leaf – 454;

CHEVROLET Bolt – 199;

HYUNDAI Ioniq 5 – 160.