На Миколаївщині виявили незаконний забір піску за допомогою спецтехніки.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час рейдового заходу на території Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району, поблизу села Каравелове, інспектори виявили незаконний забір піску.

Громадянин за допомогою автонавантажувача завантажував пісок у причіп вантажівки. На вимогу державних інспекторів роботи були припинені, а незаконно видобутий пісок повністю повернуто на місце.

⚖️ За цим фактом складено протокол та винесено постанову про адміністративне правопорушення за статтею 47 КУпАП. На порушника накладено штраф у розмірі 1700 гривень.