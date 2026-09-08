«Сьогодні, за моїм дорученням, компетентний керівник Міністерства закордонних справ повідомив російського посла в Будапешті, що, за оцінкою угорської влади, 10 співробітників російської місії займалися діяльністю в Угорщині, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією», – написала міністр закордонних справ Аніта Орбан на своїй сторінці у Facebook. Висилка такого рівня є безпрецедентною, і стільки російських дипломатів ніколи раніше не висилалися додому з країни, повідомляє Telex.

«Тому угорська сторона закликала зацікавлених осіб покинути Угорщину. Це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини», – написала міністр.

За словами Аніти Орбан, це не означає розрив дипломатичних відносин з Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог з взаємною повагою та дотриманням правил.

Марія Захарова, речниця МЗС Росії, пообіцяла «жорстку та болісну» відповідь.

Петер Мадяр також зачитав заяву Аніти Орбан у парламенті, в якій вона сказала, що уряд Тиси захищатиме суверенітет країни.

VSquare писав у травні, що російського розвідника, який працював під дипломатичним прикриттям, було тихо вислано з Угорщини після виборів. Артур Сусков, якого, згідно зі статтею VSquare, Угорщина вислала після того, як про нього дізналося Управління із захисту Конституції (УЗК), роками збирав інформацію про урядові установи як розвідник, який працював під дипломатичним прикриттям у посольстві Росії в Будапешті, покинув Угорщину 4 травня.

Згідно з урядовою інформацією VSquare, угорська розвідка вже рекомендувала вислати Сускова в лютому, чому, однак, запобіг уряд Орбана.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року європейські країни розпочали безпрецедентну серію вислань. У квітні 2022 року понад 200 російських дипломатів було вислано з Європи за два дні в рамках скоординованих дій у відповідь на різанину в Бучі.

Протягом двох місяців 25 країн ЄС і НАТО закликали понад 400 дипломатів виїхати, причому Польща, Німеччина та Франція прийняли рішення про найбільшу кількість – по 40 кожна. Лише кілька країн-членів НАТО не приєдналися до акції, деякі з них, як-от Велика Британія, тому що раніше вислали велику кількість російських дипломатів. До середини травня було вислано понад 450 співробітників російського посольства.

Берлін вислав 80 російських дипломатів з лютого 2022 року, остання з яких була в січні, згідно зі статтею в німецькій газеті Bild у серпні. За даними газети, більшість із них були агентами, замаскованими під дипломатів. Цього року Австрія вислала трьох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, в результаті чого загальна кількість російських дипломатів, яких вона вислала з 2020 року, досягнула 14. У липні міністр закордонних справ Італії оголосив про вислання двох російських військових аташе за шпигунство.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський минулого тижня заявив, що ЄС повинен вислати більше російських дипломатів після спроби бомбардування аеропорту Лейпцига дроном. Минулого четверга, після зустрічі з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини, Сікорський заявив, що в Європейському Союзі забагато російських дипломатів, заявивши, що, за їхніми оцінками, близько сорока відсотків з понад двох тисяч російських дипломатів «виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом», додавши, що «вони працюють на агентства, які також здійснюють терористичні акти в наших країнах».