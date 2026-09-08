Ця історія буде точно з продовженням, як і нова любовна драма, яка спливла у Вищому антикорупційному суді. Нагадаємо, цього разу героями судового розгляду стали один із топів прокуратури Сергій Кропива та його дівчина Єлизавета Івахненко, пише ВВС.

Перший – той самий “Канцлер” із плівок НАБУ та заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора.

Слідство закидає йому керівництво злочинною організацією, що “систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізації майна”.

Друга – та сама “Муза із плівок НАБУ, співмешканка Кропиви. Слідство закидає їй причетність до злочинної організації, яку курував “Канцлер”, а також легалізацію коштів.

При цьому на суді лунало прізвище генпрокурора Руслана Кравченка, якому Кропива нібито допомагав робити ремонт у будинку. Сам Кравченко визнає, що в його кабінеті та вдома також були обшуки НАБУ, але будь-яку причетність до корупції заперечує. При цьому генпрокурор вже анонсував звільнення низки причетних до можливих порушень, а вчора пізно ввечері сам заявив, що йде у відставку.

Отже, що цікавого і нового почули про операцію “Карфаген” та що самі підозрювані кажуть про звинувачення на свою адресу? Більшість записів лунали російською мовою і ми зберегли оригінальний вид деяких з них.

“Канцлер”

“Е**ть – так королеву, воровать – так миллион”, – ця фраза із нового фільму НАБУ під кодовою назвою “Карфаген” менш ніж за добу від оприлюднення, стала справжнім інтернет-мемом.

Детективи та прокурори стверджують: її автор – один зі співробітників Офісу генпрокурора Сергій Кропива, який організував схему власного збагачення через покривання кол-центрів. Останні “розводять” простих українців та навіть європейців на гроші телефоном і цей ринок останніми роками в Україні розцвів.

До ОГПУ Кропива потрапив у 2025 році і, як вважає слідство, одразу ж опинився під протекторатом нинішнього генпрокурора.

Як приклад цього прокурор САП навів у суді кілька цитат, які, як каже, належать Кропиві і стосуються Кравченка:

“Я з керівником дуже тісно. Координую більшість напрямків взагалі в Офісі. Поэтому все нормально”;

“Если кого-то чего-то не будет устраивать, шеф скажет, как должно быть и оно так будет, как нам надо”;

“Никто меня не обижает, шеф. Вы ж за мной. Это все знают”.

Зрештою, за словами слідства, між Кропивою та Кравченком сформувались “дружні та неформальні стосунки”.

Дійшло до того, що “Канцелер”, як кажуть у НАБУ та САП, допомагав своєму шефу не тільки у робочих питаннях.

Підпис до фото,Фрагмент розмови із плівок НАБУ “Карфаген”, який, за версією слідства, свідчить про покровительтсво генпрокурора Кравченка над співробітником ОГПУ Кропивою

Зокрема, під час судового засідання прокурор навів одразу кілька прикладів “нетипової влади і повноважень” представника ОГПУ

Так, наприклад, Кропива “організовував та координував ремонт” у будинку в Козині, де проживав генпрокурор.

Про це може свідчити його спілкування, зафіксоване слідством, із прорабом та іншим персоналом, які відповідали за встановлення батарей, інвертора, генератора, каміну, побутової техніки, а також налаштування в домі інтернету та сигналізації.

Через затримку із просуванням у деяких із цих питань Кропива, як свідчать аудіозаписи його розмов, навіть “отримував наганяй від шефа”.

При цьому генпрокурор Кравченко, як твердить слідство, просив Кропиву не їздити до будинку в Козині на службовому авто.

Підпис до фото,Будинок у Козині, про який, за даними журналістів Bihus.info, йдеться у справі Кропиви

Окрім допомоги з будинком Кропива, за версією слідства, допомагав генпрокурору і з організацією відпочинку для нього та співмешканки під час службового відрядження до Іспанії

“Мы полностью готовы к движушке прекрасной”, – доповідав, зі слів прокурора САП, Кравченку про результати цієї підготовки Кропива.

Зокрема, як підкреслює слідство, “Канцлер” займався бронюванням ресторану, де Кравченко міг би достойно відсвяткувати свій день народження.

“Там этот ресторан заказали, которьй вы хотели, но он на самом деле не “Мишлен”, там просто этот шеф-повар, который работает, раньше был в “Мишлене”, – зазначав Кравченку Кропива, як твердить прокурор САП.

Серед іншого “Канцлер”, за версією слідства, також вирішував і проблеми співмешканки Кравченка із оформленням американської візи.

Один із фрагментів розмови Кропиви про це, зі слів прокурора, звучав так: “Алле, набери Женю. Ему позвонила девочка. Эта девочка очень важная. Можно ее уважить и не хамить своей быковатостью? Набрала – не надо говорить: “Чего ты мне звонишь?” Оно раздражает тех людей, которые стоять за ней”.

А ще співмешканці генпрокурора Кропива, яка кажуть у НАБУ та САП, допомагав купувати ноутбук, на якому “було б прикольно фотки обробляти” і за який “можна було з ФОПа розрахуватись”.

Підпис до фото,Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Що каже Кравченко

На тлі резонансу, який спричинила оприлюднена у судовому засіданні ВАКС інформація, сам генпрокурор Кравченко поквапився все заперечити.

Зокрема, зазначив, що видатки на його подорожі та побутові питання родини “здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень”.

Також Кравченко підкреслив, що його дружина “самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає”.

Окремо генпрокурор прокоментував і ремонт у будинку в Козині.

“Ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону”, – підкреслив генпрокурор.

Загалом він назвав оприлюднені плівки НАБУ “просто розмовами” та відкинув будь-яку свою причетність до “кришування” кол-центрів.

7 вересня вдень він також розповів журналістам, що не збирається йти у відставку.

Підпис до фото,Фрагмент розмови із плівок НАБУ “Карфаген”, який, за версією слідства, належить Кропиві

Тим часом Кропива заявив у суді, що для нього “важливо відстояти своє чесне слово” і те, що він “ніколи нічого протиправного не робив”.

Він також підкреслив, що, попри побоювання прокурора, не збирається тікати за кордон, бо має трьох неповнолітніх дітей, яких “прагне виховувати в Україні”.

Окремо Кропива наголосив, що у нього немає жодних криптогаманців. І взагалі, колись він сам “навчав співробітників САП і НАБУ, як знаходити криптоактиви.

Наостанок Кропива заявив, що вважає записи НАБУ та зацитовані у суді фрагменти його розмов “вирваними з контексту”.

“По деяким фразам взагалі був жартівливий характер – одеський лексикон, бо я ж там (в Одесі. – Ред.) провів два роки”, – підкреслив він.

А ще додав, що через підозру вже не спить два дні.

Тим часом його адвокати заявили: через плівки НАБУ проти Кропиви у мережі розгорнулась ціла медіаатака, хоча, на їх переконання, у наявних матеріалах підозри “взагалі нічого не доведено”, а всі обвинувачення побудовані на “загальних твердженнях та припущеннях”.

Підпис до фото,Сергій Кропива у залі судових засідань ВАКС, 6 вересня 2026 року

Перед ухваленням остаточного рішення по запобіжному заходу Кропиві прокурор попросив слідчого-суддю “подумати у нарадчій кімнаті над двома фразами, які вже стали мемами у соцмережах”, але які “по суті повністю характеризують цю злочинну організацію”:

“Е**ть – так королеву, воровать – так миллион”;

“Это возможность насовать всем правоохранителям и делать все, что я захочу”.

Чи взяв цю пораду прокурора до уваги суддя невідомо, але вже невдовзі повернувшись він оголосив, що відправляє Кропиву в СІЗО із альтернативою застави аж у 120 мільйонів гривень.

“Муза”

“Я тебя выбрал, потому что ты красивая, умная, целеутремленная. Бьла бы ты просто серой мышкой…. Ну, честно: я люблю лучшее”, – ці слова, які за версією детективів належать Кропиві, стосуються його 24-річної співмешканки Єлизавети Івахненко.

Вона – та сама “Муза” у справі “Карфаген”.

У перший день судового розгляду у ВАКС вона прийшла у світлій куртці Yves Saint Laurent можливою вартістю у 3,4 тисячі доларів.

І це при тому, що її захисники зайняли позицію: у Івахненко на заставу грошей немає.

“Обвинувачення не пояснило, яким чином розмір застави реально пов’язаний із майновим станом нашої клієнтки, адже її дохід за останні роки склав лише 3 мільйони гривень”, – підкреслювали адвокати.

Підпис до фото,Єлизавета Івахненко у залі судових засідань ВАКС, 6 вересня 2026 року

Тим часом прокурор наголошував: дорогий стиль життя Івахненко та Кропиви “не з’явився спонтанно”, а був “систематичною роботою”.

Зокрема, вони проживали у одному із елітних столичних ЖК Taryan Towers, де вартість оренди квартири складає від 2 до 5 тисяч доларів на місяць.

Окрім того, у Івахненко, як твердить слідство, навіть почались проблеми через любов до люксу: так, коли вона захотіла влаштуватись на держслужбу, то зрозуміла, що у неї немає жодної небрендової сумки, яку б можна було брати на роботу, аби до неї не виникало зайвої уваги і питань.

У своєму виступі прокурор також підкреслив: Івахненко хотіла працювати заступницею міністра освіти і отримати цю посаду їй допомагав той самий Кропива.

На підтвердження цього прокурор зацитував наступний діалог:

К: Мой кореш замминистра, я ему поставил задачу найти тебе эту всю историю.

І: Типа, просто созвониться с коллегой? Конкретной должности нету? Только предварительно?

К: Ну я не знаю. Он пускай предложит, что у него есть. Мне кажеться, это все легко организовать… Я ему тоже помогаю с вопросами, поэтому пускай хоть чтото сделает.

Підпис до фото,Єлизавета Івахненко у залі судових засідань ВАКС, 7 вересня 2026 року

Сама Івахненко стверджує: у тому, що їй інкримінують, вона не винна і не має до цих речей “жодного стосунку”.

“Ні про яку злочинну організацію я не знала. Це єдине, що можу сказати”, – наголосила вона у суді.

Водночас Івахненко відмовилась пояснювати характер своїх стосунків із Кропивою, лиш коротко відзначила, що знайома із ним.

Також вона додала. що не вважає оприлюднені НАБУ І САП записи повністю достовірними та припустила, що частина із розмов є викрваними із контексту чи навіть переробленими.

На цьому наголосили і її адвокати, які також додали, що у медіапросторі відбувається “викривлення картинки із судом в одну сторону”.

Окремо захист Івахненко відзначив недотримання усіх процесуальних норм під час її затримання у Львові.

Показово, що у Львові затримали і Кропиву.

“Вас затримали у Львові. Чому?” – перепитав, у свою чергу, у підозрюваної суддя.

“Я їхала на відпочинок”, – зазначила вона.

“Що це за відпочинок – 1 день?” – не зрозумів суддя.

“На жаль, у мене більше нема часу на відпочинок”, – відповіла Івахненко.

Щоправда, найближчі два місяці вона проведе у СІЗО, якщо за неї не зберуть заставу у 20 мільйонів гривень.

Футбольний аспект

Під час обрання запобіжного заходу Кропиві та Івахненко сплив несподіваний футбольний нюанс у справі.

Прокурор САП зачитав нібито розмову Кропиви та президента футбольного клубу Харків Богдана Бойка. Останній нібито допомагав Кропиві у схемах кришування кол-центрів.

Футбольний клуб вже відреагував на цю інформацію.

“Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян”, — заявив Бойко.

Він підкреслив, що правову оцінку обставинам має надавати виключно суд, а уривки опублікованих прослуховувань нічого не доводять.

“Сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення”, — наголосив функціонер.

Нагадаємо, Генпрокурор Кравченко подав у відставку