До нового року армія РФ повністю Луганську і Донецьку області, як велів їй Путін, захопити не зможе.

До таких висновків прийшли в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Росія не досягає своїх цілей на полі бою й, зокрема, не спроможна виконати своє пріоритетне завдання – захопити решту Донецької області до кінця 2026 року”, – йдеться в огляді.

ISW наголошує, що, згідно з повідомленнями ЗМІ, від лютого 2022 року Путін щонайменше 15 разів установлював такі дедлайни, але жодного з них не було виконано.

“Російські війська ведуть бої за Костянтинівку із жовтня 2025 року, однак за 11 місяців так і не захопили її. Вони також не досягли, не кажучи вже про те, щоб увійти чи захопити, інших міст так званого поясу фортець – Слов’янська, Краматорська і Дружківки – і не зможуть захопити всі три протягом чотирьох місяців, що залишилися до кінця 2026 року, з огляду на те, що їм не вдалося завершити захоплення навіть одного з них майже за рік”, – наголосили в Інституті.

“За нинішніх темпів просування російські війська захоплять Донецьку область не раніше 2032 року, якщо їм узагалі вдасться її захопити. У серпні 2026 року темп просування російських військ по всьому театру бойових дій становив 2,91 км² на день. Середній темп просування російських військ на пріоритетній ділянці наступу в Донецькій області був нижчим і становив лише 2,36 км²”, – ідеться в огляді.

В інституті також додали, що “не готові стверджувати, чи зможуть російські війська захопити решту Донецької області в будь-які визначені строки”.

“Російським військам доведеться вести виснажливі міські бої в містах українського “поясу фортець”, перш ніж намагатися просуватися відкритою місцевістю – на ділянках, де російські війська історично зазнавали труднощів із просуванням”, – зазначено в дописі.