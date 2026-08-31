За процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у заволодінні понад 1,3 млн грн бюджетних коштів під час виконання договорів на поставку світлофорів для міста Миколаєва.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, між комунальним підприємством Миколаївської міської ради та товариством було укладено договори на поставку світлофорів. Директор товариства, достовірно знаючи, що передбачене договорами обладнання фактично не поставлено в повному обсязі, склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи про його повну поставку.

На підставі цих документів товариству було перераховано бюджетні кошти за фактично непоставлене обладнання. Унаслідок таких дій бюджету міста завдано збитків на суму понад 1,3 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, в тому числі в особливо великих розмірах, а також складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

За клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, суд обрав директору товариства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 499 200 грн застави. Також підозрюваного відсторонено від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні цього року у Миколаєві прокурори повідомили про підозру керівнику КП за розтрату понад 1,2 млн грн бюджетних коштів при закупівлі світлофорів. А вже у липні до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно директора та провідного юриста КП за розтрату понад 1,3 млн.грн. на закупівлі світлофорів.