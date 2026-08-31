Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив, що має інформацію про зміст візиту директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) до Москви минулого тижня. Однак міністр каже, що не може її розголошувати, і наголошує – важливо, що Сполучені Штати передали це повідомлення Росії.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, цитує LRT.

«У нас є інформація. Вона точно не для публічного використання, і не гнівайтесь, я точно її не розголошую. Я бачив багато різних версій у пресі. Найголовніше, що зустріч відбулася, повідомлення були передані, саме так союзники, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, повинні діяти в ім’я безпеки нашого регіону, України та всієї Європи», – сказав міністр журналістам у понеділок.

Президент Гітанас Науседа раніше заявив, що Литву поінформували про цей візит, а інформація про його зміст буде надана цього тижня.

Як повідомлялося, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви для зустрічей.

Видання The Wall Street Journal (WSJ) та CBS News повідомили, що метою директора ЦРУ було переконати Росію не атакувати членів НАТО, враховуючи оцінки розвідки США про те, що Москва може захотіти перевірити альянс. ЦРУ відмовилося коментувати цю поїздку.

За даними ABC News, одне джерело повідомило, що Реткліфф також згадував Іран під час зустрічей у Москві.

WSJ заявило, що президент Росії Володимир Путін може перевірити Організацію Північноатлантичного договору «обмеженою атакою» протягом наступних кількох років.

Він прилетів до Москви з Риги на військово-транспортному літаку C-17 ВПС США. Axios, посилаючись на свої джерела, повідомила, що Сполучені Штати попросили Україну припинити удари по Росії, поки Реткліфф перебуває в Москві.

У свою чергу, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив The Washington Post, що Реткліфф перебуває в Москві для контактів з питань безпеки.

Це, ймовірно, був перший візит Реткліффа до Москви як директора ЦРУ. Останній відомий візит директора ЦРУ до Росії відбувся у 2021 році, коли тодішній директор Вільям Бернс відвідав Москву та зустрівся з Путіним.

Міністр національної оборони стверджує, що оскільки Росії не вдається досягти запланованих результатів у війні в Україні, загроза гібридних атак на східному фланзі НАТО зростає.

«Росія не досягає успіхів в Україні, як планувала. Природно, у російської громадськості починають виникати питання, то що ж відбувається? Чому українські безпілотники та українські ракети можуть сьогодні літати в Росії та завдавати шкоди?» — сказав міністр журналістам у понеділок.

«І протягом цього періоду Росія зазнаватиме зростаючого тиску. І її дії або можливості для ескалації додаткових гібридних атак певного роду зростають», — сказав він.

Міністр наголосив, що через це Литва та інші держави на східному фланзі НАТО повинні залишатися особливо пильними, але ще раз наголосив, що рівень загрози не погіршився за останні два-три місяці.

Сам Р. Каунас заявив, що Росія розглядає можливість здійснення атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні з використанням українських безпілотників.

Він говорив на тлі того, що інциденти в Європі через те, що західні уряди називають гібридною війною, стають все частішими.