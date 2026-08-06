Підозру посадовцю Державного центру зайнятості оголосили за переплату за серверне обладнання в 16,5 млн грн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Державного центру зайнятості. За даними слідства, через неналежне виконання службових обов’язків під час закупівлі серверного обладнання для інформаційно-комунікаційної системи Державної служби зайнятості державі завдано збитків на понад 16,5 млн грн.

Слідством встановлено, що у 2023 році Державний центр зайнятості оголосив тендер на закупівлю серверного обладнання.

За версією слідства, під час визначення очікуваної вартості закупівлі не було забезпечено належного моніторингу ринкових цін. Замість пропозицій виробників або їхніх офіційних представників використовувалися цінові пропозиції компаній-посередників, які самі закуповують його та реалізують за вищими цінами.

У подальшому за результатами тендеру з приватним підприємством уклали договір. За висновками слідства, це призвело до переплати бюджетних коштів у сумі понад 16,5 млн грн.

За даними слідства, виконувач обов’язків директора одного з департаментів Державного центру зайнятості відповідав за підготовку документів для проведення закупівлі та мав забезпечити належний моніторинг ринкових цін.

Йому повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.