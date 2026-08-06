Сьогодні, 6 серпня, за новим стилем в Україні відзначають Преображення Господнє, або, за народною традицією, Яблучний Спас.

Це свято присвячене важливій події з життя Ісуса Христа і має як свої церковні правила, так і народні традиції. Розповідаємо, що саме означає Преображення Господнє та які звичаї з ним пов’язані.

Що таке свято Преображення Господнє – яка в нього історія

Згідно з Євангелієм, одного разу Ісус разом із Петром, Іваном та Яковом піднявся на гору. Там учні стали свідками незвичайного явища: вигляд Христа змінився, а його обличчя та одяг засяяли неземним світлом. У цей момент вони почули голос з небес, який назвав Ісуса Сином Божим.

Для апостолів ця подія стала важливим духовним переживанням, яке зміцнило їхню віру та допомогло підготуватися до майбутніх випробувань Христа. До того ж Преображення підтвердило божественну природу Ісуса та його статус як Сина Божого, пише УНІАН.

Якщо коротко описати Преображення Господнє, то його сенс полягає у прояві божественної природи Христа через Його людський образ. Відповідно, свято нагадує про можливість духовного оновлення людини через віру та Божу благодать.

Коли відзначають Преображення Господнє за старим і новим стилем

Точна дата цієї події невідома, але умовно її прийнято відзначати за новим стилем 6 серпня. Саме цього дня можна відвідати святкові богослужіння в церкві.

На цей же день припадає народне свято Яблучний Спас. За старим юліанським календарем Преображення Господнє 2026 року настає 19 серпня.

Чого не можна робити у свято Преображення Господнє і що можна

В українській традиції Преображення довгий час залишалося досить спокійним святом, тоді як особливу увагу приділяли Яблучному Спасу, пов’язаному із завершенням збору врожаю.

Одним із головних звичаїв було відвідування церкви та освячення плодів нового врожаю. При цьому у святковий кошик зазвичай складали не тільки яблука, а й інші фрукти та овочі, а також мед і колоски. За народними уявленнями, освячені продукти мали цілющу силу.

Також на Преображення можна помолитися Господу про позбавлення душі від гріхів, захист від неприємностей і ворогів, про зцілення душевних і тілесних недуг. Батьки просять благословення та щасливої долі для дітей.

Не варто також забувати про церковні звичаї свята. Оскільки 6 серпня припадає на Успенський піст, у пісний період забороняється вживати м’ясну та молочну їжу, а також вінчатися.