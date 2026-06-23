За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру колишньому командиру бригади територіальної оборони з Львівщини.

За даними слідства, у період з квітня 2023 року по січень 2024 року посадовець неналежно виконував службові обов’язки під час нарахування військовослужбовцям додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн.

Йдеться про виплати, які законодавством передбачені для військових, що безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують бойові та спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

Водночас встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування такої винагороди військовослужбовцям, які у відповідні періоди не мали правових підстав для її отримання.

Маючи інформацію про фактичне залучення особового складу до виконання бойових завдань та можливість перевірити підстави для виплат, посадовець не забезпечив належного контролю і видав відповідні накази.

На їх підставі фінансова служба військової частини здійснила нарахування та виплату коштів. У результаті державному бюджету завдано збитків на суму майже 80 млн грн.

Колишньому командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану).